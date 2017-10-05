05.10.2017 (13:11)

Воинские части Каспийской флотилии и Астраханского гарнизона готовы к отопительному сезону

На Каспийской флотилии и в воинских частях Астраханского гарнизона завершена подготовка казарменно-жилищного и складского фонда к отопительному периоду 2017 – 2018 гг.

Специалистами астраханского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Южному военному округу выполнена работа по обслуживанию и подготовке к осенне-зимнему периоду 56 военных городков.

На более чем 600 объектах жилищно-казарменного фонда общей площадью порядка 200 тыс. кв. м выполнены работы по утеплению окон и входных дверей, установлены дополнительные радиаторы в системах отопления. Проведён необходимый ремонт кровли и косметический ремонт складских и парковых зданий в воинских частях и организациях.

Осуществлены работы по промывке, опрессовке и замене участков труб на инженерных, водопроводных и канализационных сетях протяжённостью свыше 100 км.

Выполнен цикл ремонтных работ в котельных военных городков. Произведено обслуживание, а в необходимых случаях, замена и установка котлов большей мощности, насосов, механизмов и агрегатов. Вычищены резервуары для хранения печного топлива. В котельных военных городков, работающих на жидком котельном топливе, создан нормативный запас топлива на 75 суток непрерывной работы, что составляет 100% от необходимого запаса.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций в воинских частях Каспийской флотилии и Астраханского гарнизона создана и уже приступила к дежурству оперативно-диспетчерская служба, сформированы 2 аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной инженерной техникой.

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