05.10.2017 (13:10)

Нештатный поисковый отряд общевойсковой армии ЗВО отработал 10 экспедиций на Курской дуге

Более 10 поисковых экспедиций отработал в Белгородской и Воронежской областях нештатный поисковый отряд общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В его состав вошли военнослужащие по контракту мотострелкового полка, боевой путь которого в период Великой Отечественной войны прокладывался в сражениях по территории Воронежской, Белгородской и Курской областях, в боях на Курской дуге и в Прохоровском сражении.

«Военные поисковики за время экспедиций обнаружили на местах раскопок объекты, представляющие историческую ценность. Были найдены солдатские медальоны, предметы экипировки бойцов Красной Армии и вермахта, а также нагрудные знаки и медали. Представители штаба отряда в ближайшее время планируют провести поиск родственников погибших красноармейцев, провести учёт воинских захоронений воинов, погибших на Прохоровском направлении. В преддверии 75-й годовщины сражения на Курской дуге в Белгородской области будет создана выставка найденных экспонатов и проведена реконструкция танкового сражения под Прохоровкой. В числе почетных гостей в памятных мероприятиях примут участие родственники погибших воинов и ветераны Великой Отечественной войны», –– рассказал командир мотострелковой дивизии ЗВО генерал-майор Андрей Рузинский.

Военнослужащие поискового отряда совместно с гражданскими поисковиками, волонтерами из числа патриотических клубов и юнармейцами продолжат заниматься поиском останков бойцов Красной Армии, орденов, медалей, нагрудных знаков и предметов вооружения, военной техники на местах раскопок, где шли ожесточенные бои Великой Отечественной войны.

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