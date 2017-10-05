05.10.2017 (12:50)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовятся к маршу в Зону безопасности

Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к маршу на автомобильной и бронетанковой технике в Зону безопасности согласно плану проведения ротации миротворческих подразделений.

В рамках специальной подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои знания и навыки, сдавая зачёты по правилам дорожного движения, сигналам управления в ходе марша, а также по требованиям безопасности на дороге.

В качестве финального этапа подготовки к маршу в Зону безопасности военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный автопробег и проверили функциональность техники по пересеченной местности.

Ротация миротворческих подразделений в Зоне безопасности состоится в октябре.

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