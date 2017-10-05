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05.10.2017 (12:36)

Комплекс РЭБ «Ртуть-БМ» получили мотострелки ЗВО в Смоленской области

Вновь созданное мотострелковое соединение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Смоленской области, получило на вооружение комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ртуть-БМ».

Современный комплекс «Ртуть-БМ» на гусеничном шасси предназначен для защиты живой силы и техники, прикрытия районов сосредоточения войск, подвижных и стационарных пунктов управления от ракет, снарядов, мин и управляемых фугасов, оснащенных радиовзрывателями, на площади до 50 гектар.

Комплекс получит первое применение в ходе зимнего периода подготовки подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Всего в текущем году подразделения РЭБ, дислоцированные в Воронежской, Брянской, Белгородской и Нижегородской областях, получили около 10 новых станций и аппаратных машин с расширенным диапазоном применения частот.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ
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