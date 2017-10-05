05.10.2017 (12:28)

В Брянской области открыт мемориальный комплекс, увековечивающий память воина-железнодорожника

В Брянской области открыт мемориальный комплекс, увековечивающий память о Герое Советского Союза сержанте Мирошниченко.

В церемонии открытия памятника приняли участие руководящий состав железнодорожных войск, представители администрации Брянской области и духовенства, ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов, военнослужащие войсковых частей железнодорожных войск, представители администрации Рогнединского района Брянской области и поселения Шаровичи, юнармейский отряд имени сержанта железнодорожных войск А.Е. Лесникова, учащиеся средних школ Рогнединского района.

Мемориальный комплекс открыт в преддверии 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза сержанта железнодорожных войск Виктора Мирошниченко по инициативе Союза ветеранов железнодорожных войск и при участии начальника главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенанта Олега Косенкова, а также личного состава железнодорожных войск.

Справочно:

Герой Советского Союза сержант Виктор Петрович Мирошниченко родился 15 ноября 1917 года на станции Ланная Полтавской области.

Успешно окончил школу, потом работал токарем на Харьковском паровозоремонтном заводе. Рос обычным парнем.

В 1938 г. пошел служить в железнодорожные войска. Быстро овладел профессией минера.

С самого начала Великой Отечественной войны сержант Мирошниченко был на фронте. Он командовал отделением. Особенно Виктор отличился в сражениях на подступах к Киеву.

Осенью 1941 года войска Резервного фронта преградили дорогу фашистам на Рославльском направлении. В их составе находился и 76-й отдельный железнодорожный батальон, в котором проходил службу сержант Мирошниченко.

Батальону была поставлена задача занять участок железной дороги Рославль - Фаянсовая, восстановить его и эвакуировать в тыл народнохозяйственные и военные грузы, а затем разрушить перед наступающими фашистами пути и мосты.

4 октября 1941 года фашистские бронетанковые части вышли к реке Снопоть. Железнодорожный мост через реку был заминирован. Взорвать переправу приказали группе бойцов, возглавляемой сержантом В.П. Мирошниченко.

Когда вражеские танки и пехота вступили на мост, Мирошниченко привел в действие подрывную машинку, но взврыва не последовало: осколком снаряда перебило электрическую сеть.

Истекая кровью от полученной раны, Мирошниченко добрался до заряда и поджег обрывок бикфордова шнура. Раздался мощный взрыв. Вместе с многотонными мостовыми фермами рухнули в воду фашистские танки и пехота.

Сержант Виктор Мирошниченко ценой собственной жизни выполнил приказ. За подвиг, совершенный на реке Снопоть на Брянщине, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Выдержка из приказа Министра обороны СССР: «Его беззаветная преданность Родине и беспредельная верность присяге должны служить примером для всего личного состава железнодорожных войск и Вооруженных Сил».

Приказом Министра обороны СССР он навечно зачислен в списки личного состава 76-го железнодорожного батальона. Его именем названы улицы во многих городах и населённых пунктах нашей страны.

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