05.10.2017 (12:18)

В учении КСОР ОДКБ «Взаимодействие–2017» примут участие подразделения ВДВ России из Ульяновска и Иваново

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России примут участие в учении Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие–2017», проводимого на территории Армении.

В ходе реализации мероприятий взаимодействия, боевого слаживания, а также в ходе практических действий, на учение от ВДВ России будут привлекаться подразделения из Ульяновского десантно-штурмового и Ивановского воздушно-десантного соединений.

На основном этапе учения подразделения ВДВ России будут применять комплексы с беспилотными летательными аппаратами для проведения разведки, выполнять десантирование с вертолетов, а также маневренные действия на квадроциклах и специальных транспортных средствах «Рысь».

Учение «Взаимодействие–2017» с участием подразделений ВДВ России будут проходить на территории Республики Армения с 9 по 13 октября.

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