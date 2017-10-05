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05.10.2017 (12:01)

Морские пехотинцы Северного флота защитили мобильный пункт управления от условного воздушного нападения

На полигоне Северного флота (СФ) в Мурманской области проведено учение по поражению средств воздушного нападения условного противника. В нем приняли участие боевые расчёты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады морской пехоты СФ.

По замыслу учения морские пехотинцы обороняли мобильный пункт управления соединения. Боевые стрельбы были проведены по имитированным воздушным целям из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», а также из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» на базе гусеничных бронетранспортёров, успешно эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера.

В ходе боевых стрельб все поставленные имитированные воздушные цели были поражены. Расчёты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады морской пехоты успешно закрепили навыки, полученные в ходе летнего периода боевой подготовки.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Морская пехота , Боевая подготовка
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