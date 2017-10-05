05.10.2017 (10:27)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области уничтожили условное незаконное вооруженное формирование

С танкистами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области проведено батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

Личный состав танкового батальона, усиленный батареей гаубичной артиллерии и огнеметным отделением, при поддержке истребителей Миг-29СМТ отработал маневренно-огневые действия по блокированию условного незаконного вооруженного формирования, а также подавил огонь маневренных диверсионных групп в районе прорыва границы территориальной обороны.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень боевой подготовки и выучки личного состава, вновь созданных полков, вырос в среднем на 20%, – заявил командир мотострелковой дивизией общевойсковой армии ЗВО генерал-майор Андрей Рузинский. – Такой рост качественных показателей у механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров танка позволяет демонстрировать приемы ведения маневренной обороны, переход в контрнаступление и применение танкистами новых форм обороны позиций в условиях быстрой смены боевой обстановки».

В учении на полигоне Погоново приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», самолеты оперативно-тактической авиации.

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