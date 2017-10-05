05.10.2017 (10:21)

Береговой ракетный комплекс ЧФ «Утёс» выполнил пуск четырех крылатых ракет-мишеней

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельные ударные группы Черноморского флота (ЧФ) ракетные подразделения береговых войск и морская авиация ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы.

Расчет берегового ракетного комплекса «Утёс», нанося условный удар по корабельным группировкам, произвел четыре пуска крылатых ракет-мишеней.

Тактические группы противолодочных и ракетных кораблей в реальных условиях выполнили совместные боевые упражнения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Корабли противолодочной ударной группы в составе малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец» обнаружили цель, взяли её на сопровождение и поразили огнём артиллерии и ракетами зенитно-ракетного комплекса «Оса». Ракетные катера «Ивановец», Р-239 и Р-60 в составе корабельной ударной группы после захвата цели обстреляли её артиллерией, а также из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Для обеспечения безопасности при выполнении боевых упражнений и закрытия опасного для плавания района было привлечено порядка 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

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