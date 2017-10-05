05.10.2017 (00:17)

Минобороны России до 2025г обновит парк самых грузоподъёмных в мире вертолетов Ми-26

Минобороны России готовит обновление парка самых грузоподъёмных в мире вертолётов Ми-26 в ходе новой государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, рассказал журналистам заместитель Министра обороны Юрий Борисов после посещения предприятия «Роствертол» в Ростове-на-Дону.

«У нас есть такие планы, мы их обсуждали с директором завода, и в государственной программе вооружения эти мероприятия заложены», –– пояснил Юрий Борисов.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и применяется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники.

Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных.

Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.

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