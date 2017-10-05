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05.10.2017 (10:06)

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили учебные задания в Охотском море

В Восточном военном округе проведено летно-тактическое учение (ЛТУ) с авиационной частью объединения ВВС и ПВО, дислоцированной в Приморском крае.

В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили полеты в акваторию Охотского моря на максимальный радиус действия и отработали ряд специальных задач. Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по ПВО и кораблями Тихоокеанского флота.

Учение носило плановый характер и состоялось в рамках итоговой проверки войск и сил округа за летний период обучения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВКС
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