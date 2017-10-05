05.10.2017 (06:54)

В ВВО завершились мероприятия северного завоза

В ходе северного завоза в воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне ВВО, доставлено более 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения, что составляет около 100% от плана доставки.

В частности, более 28,1 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), около 111 тонн вещевого, 678 тонн продовольственного, 14 тонн медицинского и 546 тонн прочего имущества получили воинские части округа, дислоцированные в Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалин, Врангеля и Шмидта.

Кроме того, более 19 тысяч тонн твердого топлива доставлено на маяки, расположенные на побережье Японского и Охотского морей.

Из 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения – 44 тысячи тонн доставлено силами сторонних организаций.

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