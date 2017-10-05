05.10.2017 (06:54)
В ВВО завершились мероприятия северного завоза
В ходе северного завоза в воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне ВВО, доставлено более 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения, что составляет около 100% от плана доставки.
В частности, более 28,1 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), около 111 тонн вещевого, 678 тонн продовольственного, 14 тонн медицинского и 546 тонн прочего имущества получили воинские части округа, дислоцированные в Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалин, Врангеля и Шмидта.
Кроме того, более 19 тысяч тонн твердого топлива доставлено на маяки, расположенные на побережье Японского и Охотского морей.
Из 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения – 44 тысячи тонн доставлено силами сторонних организаций.