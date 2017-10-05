05.10.2017 (08:17)

Самолеты транспортной авиации ЮВО доставили участников международного ТСУ «Поиск-2017» из Ростова-на-Дону в Республику Армения

Около 200 военнослужащих - участников международго татико-специального учения разведывательных подразделений "Поиск-2017" доставили самолеты военно-транспортной авиации Южного военного округа из г. Ростова-на-Дону на аэродром Эребуни Республики Армения. Для перевозки руководящего и оперативного состава объединенного штаба совместного учения было задействовано два самолета Ил-76 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Накануне завершился первый этап ТСУ разведывательных подразделений, который проходил на подвижном полевом пункте управления разведкой, развернутом на одном из военных полигонов в Ростовской области.

Руководящий и оперативный состав объединенного штаба совместного учения отработал реальные возможности и методики сбора и обработки поступающей информации в единой системе программно-технических средств разведки государств - членов ОДКБ.

Многонациональный коллектив Командования и штаба КСОР ОДКБ на развернутом автоматизированном пункте управления завершил планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства — члена ОДКБ.

Принятое решение по действиям Коллективных сил будет реализовано в ходе практической части ТСУ с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств – участников учения.

В учении принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего будет задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ. Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Совместные ТСУ "Поиск-2017" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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