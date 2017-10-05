05.10.2017 (02:40)

Торжественные мероприятия, посвященные 60-летнему юбилею Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова прошли в г.Краснознаменске.

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие Главного испытательного космического центра, ветераны Космических войск, жители города Краснознаменска. Среди почетных гостей праздника – жена Германа Степановича – Тамара Васильевна Титова и их дочь Татьяна Германовна, руководители Главного центра в различные периоды его активной деятельности - генерал-лейтенант Анатолий Западинский, генерал-лейтенант Николай Колесников, глава городского округа Краснознаменск Андрей Ильин.

Поздравления Министра обороны Российской Федерации и командующего Космическими войсками-заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами личному составу Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова зачитал командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Андрей Вышинский.

Лучшим военнослужащим за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу были вручены государственные и ведомственные награды.

В рамках праздничных мероприятий в Парке воинской славы Главного испытательного космического центра состоялось торжественное открытие бюста летчика-космонавта, генерал-полковника авиации, Героя Советского союза Германа Степановича Титова.

В городе Краснознаменске открыта улица имени генерал-лейтенанта В.Н.Иванова (начальник Центра с 1988 по 1992 год), мемориальная доска полковнику В.Г.Яковлеву (заместитель начальника Центра с 1991 по 1998 год). Ветераны, военнослужащие, члены их семей и гости праздника возложили цветы к памятнику генерал-полковнику Александру Максимову, участнику Великой Отечественной войны, первому начальнику Главного управления космических средств Министерства обороны СССР, а также в других памятных местах города.

Ветераны Космических войск ознакомились с техническим оснащением и особенностями несения боевого дежурства на командных пунктах и центрах управления полетами по управлению космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Справочно

Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) имени Г.С.Титова Космических войск ВКС сформирован в 1957 году как Командно-измерительный комплекс (КИК) для управления первым космическим аппаратом. 4 октября 1957 года КИК и подчинённые ему воинские части приняли непосредственное участие в управлении полетом первого искусственного спутника Земли. Поэтому дата 4 октября установлена, как годовщина образования ГИКЦ и всех подчинённых ему воинских частей.

В настоящее время ГИКЦ имени Г.С.Титова выполняет задачи обеспечения запусков космических аппаратов различного назначения, управления космическими аппаратами военного, социально-экономического, научного назначения и космическими аппаратами, запущенными по программам международного сотрудничества и коммерческим программам. Одной из основных задач Главного центра является обеспечение бесперебойного функционирования Глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». Среди важнейших задач ГИКЦ им.Г.С.Титова необходимо отметить также применение системы единого времени и эталонных частот «Цель» для частотно-временного обеспечения потребителей Министерства обороны РФ.

Отдельные командно-измерительные комплексы (ОКИК) Главного испытательного космического центра расположены на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Вся информация, принимаемая командно-измерительными комплексами с космических аппаратов, передается в Центр управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в Краснознаменск для обработки, анализа и принятия решений по выдаче управляющих команд на борт космических аппаратов. В настоящее время на управлении ГИКЦ им.Г.С.Титова находится около 80 % космических аппаратов российской орбитальной группировки.

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