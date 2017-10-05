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05.10.2017 (01:10)

Экипажи Ту-22М3 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учения дальней авиации

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации.

Летный состав отработал перебазирование с аэродрома дислокации, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах.

Всего в учении задействовано более 20 самолетов, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, а также 5 аэродромов и 2 полигона в различных субъектах Российской Федерации от Калужской области до Камчатки. Учение проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе мероприятия летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Дальняя авиация , ВВС , ВКС
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