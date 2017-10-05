05.10.2017 (00:30)

Российские и Сербские летчики спасли условно пострадавший экипаж на учении «БАРС-2017»

В рамках российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2017» совместные экипажи отработали поисково-спасательную операцию с эвакуацией условно пострадавших.

Летчики армейской авиации двух стран в составе экипажа выполнили визуальную разведку вертолета, условно выполнившего жесткую посадку, для эвакуации пострадавших. Обнаружив место аварии, российские и сербские летчики десантировали группу специального назначения для прикрытия работы поисково-спасательного отряда, а также отработали эвакуацию условно пострадавших с использованием лебедки. Высадка десанта проводилась спусковым способом по тросам и штурмовым способом во время пролета вертолета на минимальной скорости и высоте около 1 метра.

Совместные экипажи истребителей МиГ-29 отработали пилотаж в составе пары, а также воздушный бой пара на пару и звено против пары. В ходе воздушных дуэлей летчики выполняли фигуры высшего пилотажа и условную атаку противника.

Завершился первый летный день выполнением полетов в темное время суток, в рамках которых экипажи вертолетов Ми-8 отработали посадку на не подготовленную площадку, а экипажи самолетов МиГ-29 – одиночный сложный и высший пилотаж.

В мероприятии участвуют совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 Воздушно-космических сил России. Всего будет задействовано до 20 единиц авиационной техники.

Справочно

Совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2017» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества, и продлится до конца текущей недели.

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