Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

04.10.2017 (20:40)

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических объектов Северного флота

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических военных объектов Северного флота в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

В ходе визита замглавы военного ведомства проверил ход строительства арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного вооружения и артиллерийских боеприпасов в Североморске и Гаджиево Мурманской области.

Тимур Иванов также осмотрел объекты обеспечения причального фронта для базирования кораблей Северного флота и объекты социальной инфраструктуры военного городка.

Кроме того, заместитель Министра обороны посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Благодаря завершению строительства объектов первой очереди 240 воспитанников училища начали учебный год в стенах нового образовательного учреждения.

В рамках второго этапа специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны Рооссии предстоит возвести четырехэтажный корпус на 320 человек, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком. По завершении строительства объектов второй очереди в филиале военно-морского училища будут размещаться 560 курсантов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Северный флот , Военное строительство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false