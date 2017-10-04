04.10.2017 (20:40)

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических объектов Северного флота

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических военных объектов Северного флота в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

В ходе визита замглавы военного ведомства проверил ход строительства арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного вооружения и артиллерийских боеприпасов в Североморске и Гаджиево Мурманской области.

Тимур Иванов также осмотрел объекты обеспечения причального фронта для базирования кораблей Северного флота и объекты социальной инфраструктуры военного городка.

Кроме того, заместитель Министра обороны посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Благодаря завершению строительства объектов первой очереди 240 воспитанников училища начали учебный год в стенах нового образовательного учреждения.

В рамках второго этапа специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны Рооссии предстоит возвести четырехэтажный корпус на 320 человек, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком. По завершении строительства объектов второй очереди в филиале военно-морского училища будут размещаться 560 курсантов.

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