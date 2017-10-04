04.10.2017 (19:21)

Готовность объектов Минобороны России к отопительному периоду составляет 99%

Готовность объектов Министерства обороны Российской Федерации к отопительному периоду составляет 99%. Вся работа по подготовке к зиме завершится до 10 октября.

Из более 4 тыс. котельных Минобороны России свыше 1,7 тыс. уже подают тепло и горячую воду на ведомственные объекты: 1105 осуществляют подачу тепла и горячего водоснабжения, а 630 — только подачу горячей воды. На 2270 котельных проведены пробные топки, и они остановлены до начала отопительного периода в субъектах.

Всего в отопительный период 2017–2018 вступают 6457 военных городков, в которых эксплуатируется более 82,7 тыс. зданий, свыше 8 тыс. жилых домов, около 4 тыс. котельных, более 500 центральных тепловых пунктов, до 240 дизель-электростанций, а также порядка 13,8 тыс. объектов водоканализационного хозяйства и 31,7 тыс. км внешних инженерных сетей.

Во всех субъектах Российской Федерации и за ее пределами ведомственные объекты жилищно-коммунального хозяйства будут готовы к отопительному периоду своевременно.

В текущем году в большинстве регионов России все работы по подготовке военных гарнизонов к отопительному периоду проведены с опережением графиков.

Качество и своевременность выполнения работ сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ ЦЖКУ) отмечается руководителями большинства субъектов Российской Федерации.

При этом объекты, расположенные на территории Северного флота, уже в полном объеме вошли в отопительный период, Восточного и Южного военных округов готовы на 100%, менее одного процента осталось подготовить Западному и Центральному военным округам.

На прикотельных складах полностью созданы нормативные запасы жидкого и твердого котельного топлива. Если говорить за Вооруженные Силы, запасы составляют около 555 тыс. тонн твердого и более 109 тыс. тонн жидкого котельного топлива.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций созданы и уже действуют оперативно-диспетчерские службы, сформированы аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

Кроме того, между субъектами и филиалами ФГБУ ЦЖКУ заключены соглашения о взаимопомощи для более оперативного устранения возможных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

На случай возникновения аварийных ситуаций в военных городках в качестве резервных источников питания подготовлены около 250 дизельных электростанции и 39 автономных мобильных котельных установок.

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