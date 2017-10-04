04.10.2017 (07:00)

Подразделения антитеррора в ходе международного учения «Поиск-2017» отразили нападение условной ДРГ

Нападение условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) отразили подразделения обеспечения безопасности полевого подвижного пункта управления разведкой международного тактико-специального учения разведывательных подразделений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2017».

Попытку условных диверсантов проникнуть на территорию полевого лагеря предотвратили подразделения антитеррора, задействованные в обеспечении безопасности проведения международного учения.

Вооруженную группу условного противника обнаружил патруль военной полиции. По сигналу боевого управления к месту прорыва ДРГ выдвинулось подразделение специального назначения. В результате условного боя диверсанты были обезврежены.

Тренировка подразделений обеспечения безопасности международного учения КСОР ОДКБ «Поиск-2017» была проведена на полевом пункте управления разведкой, развернутом на военном полигоне в Ростовской области.

Руководит учением командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Справочно:

В учении «Поиск-2017» принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего привлечены более 1000 военнослужащих, в том числе свыше 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

3 октября состоялось торжественное открытие совместного тактико-специального учения с разведывательными подразделениями «Поиск-2017». Мероприятие проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР ОДКБ.

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