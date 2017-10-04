04.10.2017 (18:22)

Подведены итоги командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением

Подведены итоги командно-штабного учения (КШУ) с Новосибирским ракетным соединением в рамках итоговой проверки. По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, части и подразделения дивизии с поставленными на учении задачами справились и оценены положительно.

В ходе КШУ все ракетные полки, части обеспечения и охраны соединения были внезапно подняты по тревоге. Всего к проверке было привлечено более 4 тыс. военнослужащих, задействовалось около 400 единиц техники.

Основной целью учения было определение способности управления соединения, воинских частей выполнить мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности в любых условиях обстановки.

В общей сложности подразделения дивизии отработали более 50 вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

В качестве одного из важнейших элементов проверки боевой готовности оценивались действия группы боевого управления командного пункта соединения и ракетных полков по управлению частями и подразделениями. В ходе КШУ проверялись вопросы по организации рассредоточения ракетных полков с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования, а также отрабатывался перечень задач по инженерному оборудованию позиций, проведению маскировки, организации системы охраны и обороны на занятых полевых позициях.

В ходе учения для обнаружения условных диверсионно-разведывательных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применялись беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, отрабатывались вопросы, связанные с применением ракетных комплексов.

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