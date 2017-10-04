04.10.2017 (18:15)

Экипаж новейшего корвета «Гремящий» приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге

«Сформированный экипаж новейшего корвета «Гремящий» проекта 20385, проходящего достройку на судостроительном предприятии «Северная верфь», начал подготовку в рамках цикла обучения на базе Объединенного учебного центра ВМФ России в Санкт-Петербурге», –– сообщил заместитель начальника Объединенного учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Игорь Григорьев.

По его словам, моряки пройдут все этапы подготовки, которые предусмотрены обучающей программой, разработанной специально для надводных кораблей нового поколения класса «корвет». Это касается и отработки корабельного расчета «главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман», а также отработки действий корабельных боевых расчетов, связанных с применением систем вооружения корвета. Для этого в распоряжении Объединенного учебного центра ВМФ есть соответствующая современная учебно-тренажерная база.

Многоцелевые корветы (сторожевые корабли) предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На вооружении корветы имеют артиллерийский, ракетные и противолодочный комплексы, а также современные радиолокационные комплексы. Возможность базирования на корветах этого проекта вертолета значительно повышает возможности обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также выполнения других специальных задач по предназначению в составе группировок сил ВМФ и одиночно. Корабли проекта 20385 строятся с использованием технологии, снижающей радиолокационную заметность корабля в море

По заказу ВМФ России на предприятии «Северная верфь» строятся 4 корвета.

Корветы «Гремящий» и «Проворный» строятся по проекту 20385, корветы «Строгий» и «Ретивый» –– по проекту 20380.

В 2016 году на корвет «Гремящий» были установлены двигатели отечественного производства. Двигатели произведены Коломенским заводом в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ в рамках реализации программы импортозамещения в военном надводном кораблестроении. В соответствии с заданием ВМФ, Центральным морским конструкторским бюро ЦМКБ «Алмаз» и сотрудниками предприятия «Северная верфь» были произведены соответствующие расчеты позволяющие осуществить эффективную интеграцию отечественных двигателей без нарушения проектных характеристик корвета.

Основные характеристики корветов проекта 20385:

Водоизмещение - более 2000 тонн;

Длина - 104 м;

Ширина - 13 м;

Скорость - до 27 узлов;

Дальность плавания - около 4000 миль;

Экипаж - 99 человек.

Вооружение:

Универсальный ракетный комплекс «Калибр-НК»;

Зенитный ракетный комплекс «Редут»;

Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М;

Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»;

Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

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