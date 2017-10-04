04.10.2017 (18:01)

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского провела конференцию, посвященную 60-летию начала космической эры

4 октября в ходе праздничных мероприятий, посвящённых Дню Космических войск и 60-летию начала космической эры, в музее космонавтики Петропавловской крепости Санкт-Петербурга Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского провела праздничную выездную конференцию, в ходе которой обсуждалась роль одного из ведущих военных инженерных вузов в формировании, становлении и развитии отечественной космической деятельности.

Открывая конференцию, заместитель начальника академии полковник Сергей Чистяков подчеркнул, что 4 октября с космодрома Байконур был не просто запущен первый искусственный спутник Земли. В этот день был преодолён, как метко отметил Константин Циолковский, первый устрашающий барьер человечества на пути покорения космоса — земное тяготение.

В ходе заседания с тематическими докладами выступили ветераны академии и гости конференции, среди которых космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин. В своём выступлении от отметил, что разработки и достижения Космических войск оказывают прямое влияние на успехи в мирном освоении космического пространства.

Завершилась конференция традиционным полуденным артиллерийским выстрелом, произведённым на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Право совершить праздничный залп было предоставлено ветерану космодрома Байконур, заведующему кафедрой математики Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского полковнику Достанбеку Булекбаеву.

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