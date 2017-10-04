04.10.2017 (17:54)

Держателям банковских карт «Мир» предоставляется пятипроцентная скидка на все товары в магазинах «Армия России»

На сегодняшний день во всех фирменных магазинах «Армия России» и интернет-магазине armrus.ru возможно совершение безналичных платежей картами «Мир».

Карты «Мир» используют технологии, разработанные в России, независимые от других платежных систем и полностью соответствующие мировым стандартам безопасности платежных карт.

В планах на ближайшее время для держателей карт «Мир» — запуск в магазинах, включая интернет-магазин, специальных акций по системе cashback.

Кроме того, всем обладателям карт «Мир» в магазинах «Армия России» предоставляется пятипроцентная скидка на все товары.



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