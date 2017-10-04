Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

04.10.2017 (17:45)

Морская пехота Каспийской флотилии в ходе учения уничтожила отряды незаконных вооружённых формирований

В рамках проведения батальонного тактического учения (БТУ) на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) ликвидировали отряды условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Военнослужащие отработали задачи скрытного выдвижения, обнаружения, блокирования и ликвидации условных террористов на различных участках местности.

При выполнении поставленных  задач морским пехотинцам пришлось также преодолеть минно-взрывные заграждения, разминировать участок дороги.

Теперь подразделениям морской пехоты предстоит отработать погрузку на десантные катера и  выход на плав, а после прибытия в назначенный район высадиться на необорудованное побережье.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Морская пехота , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false