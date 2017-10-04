04.10.2017 (17:45)
Морская пехота Каспийской флотилии в ходе учения уничтожила отряды незаконных вооружённых формирований
В рамках проведения батальонного тактического учения (БТУ) на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) ликвидировали отряды условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Военнослужащие отработали задачи скрытного выдвижения, обнаружения, блокирования и ликвидации условных террористов на различных участках местности.
При выполнении поставленных задач морским пехотинцам пришлось также преодолеть минно-взрывные заграждения, разминировать участок дороги.
Теперь подразделениям морской пехоты предстоит отработать погрузку на десантные катера и выход на плав, а после прибытия в назначенный район высадиться на необорудованное побережье.
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