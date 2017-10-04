04.10.2017 (17:26)

В Ростовской области завершился первый этап международного учения командования и штаба КСОР государств – членов ОДКБ «Поиск-2017»

На развернутом автоматизированном пункте управления в Ростовской области завершился первый этап международного тактико-специального учения (ТСУ) командования и штаба Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2017». Представители разведывательных органов стран-участниц ТСУ завершили планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства – члена ОДКБ.

Для практической отработки решения по действиям КСОР все руководство учением самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России переместится на полигон Баграмян в Армении, где продолжит командно-штабное учение на местности с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств – участников учения.

В рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» в период с 3 по 7 октября под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проводится ТСУ «Поиск-2017».

В учении «Поиск-2017» принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего привлечены более 1000 военнослужащих, в том числе свыше 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

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