04.10.2017 (17:13)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, началось батальонное тактическое учение (БТУ), которое проводится в рамках подготовки к итоговой проверке за учебный год.

В учении задействован мотострелковый батальон, усиленный танковой ротой на танках Т-90А, и самоходным артиллерийским дивизионом, вооруженным гаубицами «Мста-С».

На первом этапе учения подразделения совершат марш из пункта постоянной дислокации на полигон «Прудбой» под Волгоградом. В ходе выдвижения будут отработаны вопросы всестороннего обеспечения марша в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, отражения ударов авиации, преодоления условно зараженных отравляющими веществами участков местности.

На этапе практических действий мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями проведут специальную операцию по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.

Главной задачей учения является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений, отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В ходе проверки военнослужащие сдадут экзамены по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.

На батальонное тактическое учение, которое продлится до 6 октября, привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, гаубицы «Мста-С», «Хоста».а

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