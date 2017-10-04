04.10.2017 (17:09)
В ЮВО началась проверка подразделений на соответствие почетному званию «ударное»
В войсках Южного военного округа (ЮВО) начались проверки подразделений на присвоение им почетного звания «ударные». По указанию командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова сдача итоговых зачетов будет организована исключительно в ночное время.
К проверкам будут привлечены мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения общевойсковых армий, морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также отряды спецназа.
Всего через испытания пройдут более 50 подразделений общей численностью порядка 25 тыс. человек.
В ходе проверки военнослужащие сдадут нормативы по боевой готовности, по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.
Кроме того, каждое подразделение пройдёт испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.
По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударных», комиссией штаба Южного военного округа будет установлено соответствие их установленным критериям.
Необходимо отметить, что в летнем периоде обучения в ЮВО за право заслужить наименование «ударное» боролись не только тактические группы, укомплектованные военнослужащими по контракту, но и подразделения, в составе которых проходят службу военнослужащие по призыву.