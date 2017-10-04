04.10.2017 (16:40)

Зенитные подразделения ЮВО, дислоцированные на Северном Кавказе, в ходе учения отразили массированный авиационный удар условного противника

Зенитные подразделения общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Северном Кавказе, отразили массированный удар средств воздушного нападения условного противника в ходе учения на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Боевые расчеты вели стрельбу из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1», «Оса», «Стрела-10», «Шилка» и «Игла» в условиях ведения противником активных боевых действий.

Ряд мишеней имитировали высокоскоростные современные летательные аппараты.

Особое внимание на учении было уделено поражению зенитчиками беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

Личный состав и техника ракетных подразделений были переброшены из мест дислокации в Астраханскую область железнодорожным транспортом, где расчеты ЗРК заступили на боевое дежурство по прикрытию условной группировки войск и административных объектов.

При подготовке к основному этапу учения зенитчики выполнили задачи по отражению ударов средств воздушного нападения противника, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах, а также выполнили нормативы по развертыванию ЗРК и приведению их в готовность к применению.

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