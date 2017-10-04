04.10.2017 (16:29)
В октябре в Южном военном округе пройдет День экологии
В Южном военном округе (ЮВО) начался месячник безопасности военной службы, в рамках которого будет проведен День экологии. Военнослужащие всех воинских частей и соединений округа проведут уборку прилегающей территории вокруг военных городков и полигонов, высадят новые деревья и кусты, расчистят близлежащие водоемы.
Целью проведения мероприятий является повышение ответственности должностных лиц всех степеней за сохранение природы, жизни и здоровья военнослужащих, а также повышение эффективности принимаемых мер по созданию и поддержанию безопасных условий военной службы в объединениях, соединениях и воинских частях ЮВО.
В войсках округа также пройдут целевые дни по отдельным видам безопасности: День пожарной безопасности, День электробезопасности, День здорового образа жизни, День профилактики дорожно-транспортных происшествий на личном автотранспорте и День психолога.
Месячник безопасности военной службы в ЮВО проводится регулярно и продлится до 31 октября.