04.10.2017 (16:29)

В октябре в Южном военном округе пройдет День экологии

В Южном военном округе (ЮВО) начался месячник безопасности военной службы, в рамках которого будет проведен День экологии. Военнослужащие всех воинских частей и соединений округа проведут уборку прилегающей территории вокруг военных городков и полигонов, высадят новые деревья и кусты, расчистят близлежащие водоемы.

Целью проведения мероприятий является повышение ответственности должностных лиц всех степеней за сохранение природы, жизни и здоровья военнослужащих, а также повышение эффективности принимаемых мер по созданию и поддержанию безопасных условий военной службы в объединениях, соединениях и воинских частях ЮВО.

В войсках округа также пройдут целевые дни по отдельным видам безопасности: День пожарной безопасности, День электробезопасности, День здорового образа жизни, День профилактики дорожно-транспортных происшествий на личном автотранспорте и День психолога.

Месячник безопасности военной службы в ЮВО проводится регулярно и продлится до 31 октября.

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