04.10.2017 (16:22)

Исполнилось 196 лет со дня рождения одного из создателей российского броненосного флота адмирала Андрея Попова

Сегодня исполнилось 196 лет со дня рождения создателя российского броненосного флота адмирала Андрея Александровича Попова.

Будущий военачальник родился 4 октября 1821 года в Петербурге. С 1838 года служил на Черноморском флоте, командовал пароходом «Метеор».

Во время Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. пароход «Тамань» под его командованием в 1854 году прорвался из блокированного Севастополя в Одессу и вернулся обратно с грузом для оборонявшихся. При обороне Севастополя Андрей Попов руководил установкой морских орудий на укреплениях и артиллерийским снабжением.

В 1856–1958 гг. проходил службу в должности начальника штаба Кронштадтского порта. В 1858–1861 гг. командовал отрядом кораблей на Тихом океане. В 1862–1864 гг. командовал эскадрой Тихого океана.

Внёс большой вклад в создание броненосного флота России. По проекту Андрея Попова был построен броненосец «Пётр Великий». В 1877 году возглавил проектирование и наблюдение за строительством первых русских миноносцев. Попов был автором проекта плавучей батареи (броненосца береговой обороны), корпус которой имел форму круга.

В начале 70-х годов XIX в. по проекту адмирала Попова были построены полуброненосные фрегаты «Генерал-адмирал» и «Герцог Эдинбургский», положившие начало новому классу кораблей — броненосных крейсеров.

Скончался в 1898 году, похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице