04.10.2017 (16:09)

На Балтийском флоте готовятся к приёму молодого пополнения

На Балтийском флоте готовятся к приему новобранцев, которые будут прибывать на корабли и в воинские части в ходе осеннего призыва.

Традиционно доставка команд молодого пополнения будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации через аэродром Черняховск.

На флоте планируется сформировать около 20 сводных подразделений для приема новобранцев.

С ноября по январь в этих подразделениях военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие полуторамесячную теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам.

После начальной военной подготовки в местах прохождения службы новоиспеченные военнослужащие примут Военную присягу на верность Родине.

Всего в ходе осеннего призыва корабли и части Балтийского флота пополнят более 4000 новобранцев.

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