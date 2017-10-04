04.10.2017 (15:54)

В Музее ЦСКА открыли бюст легендарного мотогонщика и борца Прокопия Соколова

4 октября в Музее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте Москвы прошла церемония открытия бюста 12-кратного чемпиона СССР по мотогонкам и 14-кратного чемпиона Москвы по греко-римской борьбе Прокопия Соколова.

В мероприятии приняли участие начальник ЦСКА полковник Артём Громов, его заместитель по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону полковник Светлана Ишмуратова, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, а также дочь Прокопия Николаевича Светлана Щербак.

«Если человек не знает свою историю, у него нет будущего. Поэтому увековечивание памяти таких легендарных спортсменов, как Прокопий Николаевич — это наша почетная обязанность. Этот выдающийся человек, живя в очень непростое для нашей страны время, состоялся в двух несмежных видах спорта: греко-римской борьбе и мотогонках. Более того, он стал родоначальником мотокросса в Вооруженных Силах СССР. Низкий поклон семье, которая помогла нам открыть бюст Прокопия Соколова в Музее армейского клуба», – сказал в приветственной речи полковник Артём Громов.

Ирина Роднина отметила, что была лично знакома с Прокопием Соколовым, когда он уже был ветераном спорта.

«Такие встречи с ветеранами проходили, когда ты вступал в команду армейского клуба. В ЦСКА меня привел папа. Это единственная спортивная организация, за которую я выступала на соревнованиях. Это клуб, который меня воспитал, дал возможность проявить себя, встать на ноги и идти гордо по жизни», — рассказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Заместитель директора Современного музея спорта Татьяна Хмара подарила Светлане Щербак грамоту «За верность памяти заслуженного мастера спорта СССР, полковника, создателя мотокоманды ВВС Московского военного округа Прокопия Николаевича Соколова и за выдающиеся заслуги в сохранении документации отечественной спортивной истории».

После вступительных слов гости церемонии перешли в Зал славы Музея ЦСКА, где полковник Артём Громов торжественно открыл бюст легендарного спортсмена.

Справочно:

Прокопий Николаевич Соколов (1894–1961 гг.) — заслуженный мастер спорта, 14-кратный чемпион Москвы по греко-римской борьбе, выходивший на ринг против самого Ивана Поддубного, 12-кратный чемпион СССР по мотогонкам, 28-кратный чемпион Москвы и автор более 60 рекордов. Одним из них, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса, стал мотопробег Москва–Петербург–Москва, совершенный в 1925 году.

Одним из главных достижений Соколова стало создание в конце 1940-х годов мотокоманды ВВС Московского военного округа, в которую Прокопию Николаевичу удалось привлечь многих известных гонщиков того времени. В послевоенные годы команда ВВС была одной из сильнейших в СССР, а сама секция постепенно влилась в состав легендарного Центрального дома Красной Армии.

В этом году Прокопию Соколову исполнилось бы 123 года.

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