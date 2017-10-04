04.10.2017 (15:37)

В Смоленской области открыли памятник воину-освободителю

В Смоленской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию памятника воину-освободителю. На этой земле в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, начальник Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского генерал-лейтенант Глеб Ерёмин, курсанты и военный оркестр академии.

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