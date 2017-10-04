04.10.2017 (15:23)

Самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 поднимется в воздух до конца года

Новейший самолет радиолокационного дозора и наведения А-100, строящийся на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, поднимется в воздух до конца 2017 года. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель Министра обороны России Юрий Борисов после посещения предприятия.

По его словам, планируется, что поставки самолета в войска начнутся в 2020 году после завершения всех испытаний, которые предусмотрены на этапе государственных совместных испытаний.

«Сегодня об этом говорить рано. Первый вылет многое нам подскажет», –– пояснил Юрий Борисов.

Кроме того, замглавы военного ведомства также ознакомился с ходом ремонта и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142.

Новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» создан на базе Ил-76МД-90А. Он способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. А-100 способен обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице