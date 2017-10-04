04.10.2017 (15:08)

На Северном флоте провели репетицию памятных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Петсамо-Киркенесской наступательной операции

Военнослужащие подводных сил, соединения морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели на мемориальном комплексе в Долине Славы репетицию торжественных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Первым из них пройдёт церемония захоронения останков советских воинов, погибших при обороне Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония состоится в 12 часов 7 октября.

Земле будут преданы 87 советских воинов, погибших на поле боя с 1941 по 1944 годы. Их останки были обнаружены ходе летнего сезона участниками поискового движения Мурманской области на территории былых сражений в северо-западной части Кольского полуострова. Трое защитников Заполярья были опознаны по личным вещам. Среди них участник Петсамо-Киркенесской наступательной операции лётчик разведывательного авиаполка Военно-воздушных сил Северного флота младший лейтенант Петр Иванович Овчинников 1923 г.р., числившийся без вести пропавшим с конца 1944 года.

Также удалось опознать красноармейцев Петухова Ивана Кирилловича 1922 г.р. и Безумова Федора Дмитриевича 1902 г.р., погибших в первые годы войны. Дочь и внуки Фёдора Дмитриевича примут участие в церемонии захоронения его останков 7 октября.

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