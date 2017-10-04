04.10.2017 (14:44)
Курсанты Военного университета Минобороны проходят практику на базе филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде
В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде проходит производственная (педагогическая) практика курсантов 4-го курса Военного университета МО РФ. Такая форма обучения на базе Калининградского филиала для будущих психологов проводится уже второй год подряд.
Для 17 курсантов в военно-морском вузе организован учебно-педагогический и воспитательный процесс, занятия со стажерами проводят преподаватели кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, им читаются по боевой подготовке и морской практике, тактике, боевом применении технических средств связи.
Будущие офицеры с большим интересом приняли участие в практическом занятии на учебном тренажёре «Мостик» в качестве членов корабельного боевого расчета, управляя кораблем в специально смоделированных погодных и географических условиях в 3D-формате.
Кроме занятий для практикантов запланированы культурно-досуговые мероприятия с посещением Калининградской областной филармонии, музея Мирового океана, ознакомительная экскурсия по достопримечательностям столицы янтарного края.