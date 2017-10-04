04.10.2017 (14:24)
Экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок ЧФ отрабатывают задачи по предназначению в морских полигонах
В акватории Черного моря в рамках отработки плановых мероприятий боевой подготовки корабельная поисковая ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Муромец» осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в назначенном полигоне боевой подготовки. Роль противника для надводных кораблей выполнил экипаж подводной лодки «Новороссийск».
В ходе учения с выполнением практических стрельб подводники и противолодочники действовали в дуэльной ситуации.
Экипажам МПК удалось обнаружить подводную лодку и атаковать её торпедами и реактивными бомбами, подводная лодка в свою очередь нанесла торпедный удар по группе кораблей.
Выход в море кораблей и подводных лодок ЧФ для отработки задач боевой подготовки продлится до 6 октября.