04.10.2017 (14:06)

В подразделениях Таманской, Кантемировской дивизий и Севастопольской бригады ЗВО начались контрольные проверки

В подразделениях Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой дивизий и Севастопольской мотострелковой бригады в Московской области начались контрольные проверки за 2017 учебный год.

В зависимости от предназначения каждого подразделения соединений военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональные навыки по своим воинским специальностям.

Экипажи танков Т-72Б3, Т-80У, Т-90, бронетранспортёров БТР-82А, БТР-80, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 приступили к проведению боевых стрельб на войсковых полигонах. Военнослужащим предстоит применить весь комплекс вооружения для поражения авиации, бронетехники и групп пехоты условного противника, имитируемыми движущимися мишенями и расположенными на дистанции до 2,5 км.

Стрельбы, на которые также привлечены гранатомётные, снайперские и артиллерийские подразделения, пройдут в дневное и ночное время.

В контрольных занятиях задействовано более 3 тыс. военнослужащих, около 600 единиц вооружения и военной техники.

Справочно:

В ходе контрольной проверки в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации будут проведены тактические (летно-тактические), тактико-специальные учения (занятия) различного уровня, контрольные занятия по основным предметам обучения, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен контроль подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

Особое внимание будет уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных в сложных географических и климатических условиях.

С соединениями и воинскими частями, которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе совместного стратегического учения «Запад-2017» будут проведены контрольные занятия под руководством командиров соединений, в ходе которых все военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия, а также сдадут зачетные упражнения по физической подготовке.

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Первая очередь проверки проходит с 2 по 15 октября, вторая – пройдет в последнюю декаду октября.