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04.10.2017 (13:56)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, где экипаж принимал участие в российско-греческих мероприятиях XVI общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».

В рамках форума фрегат осуществил заход в порт Керкира (остров Корфу), на котором российские моряки приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия, почтили память адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков, а также памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо.

После непродолжительного отдыха экипаж фрегата продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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