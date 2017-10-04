04.10.2017 (13:41)

Поисковики ДОСААФ обнаружили и захоронили останки около 1000 погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев

Останки почти 1000 советских солдат и офицеров, погибших в боях с фашистскими захватчиками, обнаружили поисковики ДОСААФ России в этом году.

Всего Координационным центром поискового движения ДОСААФ было организовано более 200 поисковых экспедиций. На 1 августа этого года эксгумированы останки 839 бойцов и командиров Красной Армии. Было проведено 27 захоронений останков.

В результате тщательных поисковых работ только на территории Брянской области были найдены останки более 20 бойцов 354-й и 170-й стрелковых дивизий Центрального фронта. Их с почестями захоронили на мемориальном комплексе в поселке Соколовский на Брянщине.

В настоящее время общее число участников поискового движения ДОСААФ России насчитывает почти 3000 человек. В текущем году дополнительно создано 16 поисковых отрядов, и сейчас их количество составляет 156.

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