04.10.2017 (13:33)

С подразделениями ПВО танковой армии Западного военного округа будет проведено учение с боевой стрельбой в Астрахаснкой области

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области отработают отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника, применив зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», «Бук-М1», «Стрела-10», «Оса» и зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом из района постоянной дислокации на полигон, преодолев более 1,5 тыс. км. Боевые расчёты заступят на дежурство по противовоздушной обороне войск и объектов, по которым в ходе учения будет наноситься удар, имитируемый ракетами-мишенями «Саман» и «Пение».

Учение пройдет в рамках плановых занятий, в нём примут участие около 2 тыс. военнослужащих, будет задействовано до 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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