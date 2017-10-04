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04.10.2017 (13:00)

В главном храме Сухопутных войск России состоялось богослужение, приуроченное к 467-й годовщине войск

В 467-ю годовщину образования Сухопутных войск Российской Федерации управляющий Юго-Западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт совершил Божественную литургию в главном храме Сухопутных войск России — храме Преображения Господня на Преображенской площади. Ему сослужили настоятель Преображенского храма протоиерей Димитрий Солонин.

В храме присутствовали представители командования, курсанты Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ), воспитанники Московского суворовского военного училища, военнослужащие Московского гарнизона.

Епископ Феофилакт передал присутствующим благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравил их с праздником, после чего состоялся крестный ход.

Рядом с Преображенским храмом захоронены первые солдаты российской гвардии, установлена стела в память о воинах-преображенцах. Представители командования Сухопутных войск возложили цветы к подножию мемориала.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Религия
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