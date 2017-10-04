04.10.2017 (12:25)

Десантно-штурмовые соединения и Рязанское училище ВДВ получили новые разведывательные химические машины

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты десантно-штурмовых соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили новейшие разведывательные химические машины РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80.

Новые специальные машины разведки позволяют получать в реальном масштабе времени развединформацию о метеорологической и РХБ обстановке с её отображением на интерактивной карте, а также передавать данные разведки в автоматизированную систему управления войсками. Такую технику получили соединения, дислоцированные в Ульяновске, Уссурийске и Улан-Уде, а также Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. До конца 2017 года партия новых РХМ-6 поступит в Камышинское десантно-штурмовое соединение ВДВ.

В настоящее время экипажи РХМ-6 в соединениях, куда поступила техника, уже приступили к ее освоению.

С помощью новых разведывательных машин десантники смогут контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении химического оружия, а также контролировать выполнение задач подчинёнными расчётами и оперативно их уточнять в зависимости от обстановки.

РХМ-6 приходит на замену имеющихся на вооружении подразделений РХБ защиты ВДВ разведывательные машины РХМ-2С и УАЗ-469РХ.

К концу года около 20 новейших специальных машин (РХМ-6 и АРС-14КМ) в соединениях ВДВ будут выполнять специальные задачи в ходе занятий и на учениях.

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