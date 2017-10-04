04.10.2017 (12:19)

В ЗВО завершились полевые выходы артиллеристов и ракетчиков

Завершились полевые выходы подразделений ракетных войск и артиллерии Западного военного округа (ЗВО), которые проходили на территории Тамбовской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской и Калининградской областей.

В течение месяца военнослужащие отрабатывали вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершенствовали маршевую подготовку, занимались оборудованием полевых лагерей и парков боевых машин.

Артиллеристы и ракетчики выполнили более 500 различных огневых задач со стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов.

Особое внимание в ходе отработки задач было уделено тесному взаимодействию с мотострелковыми, танковыми подразделениями, а также экипажами армейской и оперативно-тактической авиации.

В полевом выходе приняли участие свыше 10 тыс. военнослужащих, было задействовано более 2 тыс. военной и специальной техники.

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