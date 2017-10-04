04.10.2017 (11:46)

Подразделения экологической очистки Минобороны завершили запланированные на 2017 год работы в Арктической зоне

За три года силами Министерства обороны в Арктической зоне собрано и вывезено более 14 тыс. тонн металлолома. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков

В этом году собрано уже более 6058 тонн металлолома из 4400 запланированных, более 3300 тонн вывезено. По сбору металлолома план перевыполнен на 37 процентов. В 2016 году было собрано более 6054 тонн металлолома.

На острове Котельный архипелага Новосибирские острова взводом экологической очистки Северного флота собрано 15000 бочек и металлолома общим весом 1312 тонн, тем самым военнослужащие перевыполнили план на 17%.

Подразделения экологической очистки Центрального военного округа завершили спланированные на этот год работы в Норильске и также перевыполнили план более чем на 31 тонну, собрав более 730 тонны металлолома.

Завершил работы и взвод экологической очистки Восточного военного округа на острове Врангеля, где собрано и спрессовано специальным оборудованием 8730 бочек общим весом 261 тонна и собрано 339 тон металлолома.

На архипелаге Новая Земля отряд экологической очистки 12 Главного управления МО РФ собрал более 3415 тонн металлолома, после сноса зданий проведена рекультивация более 8,51 га, 3300 тонн металлолома вывезено. При этом более чем на 65 % перевыполнен план по вывозу металлолома с архипелага, и на более чем 70% план по сбору металлолома.

Все экологические подразделения после возвращения в пункты постоянной дислокации будут расформированы, а в 2018 году перед выполнением новых задач созданы вновь.

Всего в этом году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике было задействовано 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота.

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