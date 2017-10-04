04.10.2017 (11:25)

Россия и Узбекистан дали старт совместному антитеррористическому учению

Совместное тактическое учение с воинскими контингентами России и Узбекистана стартовало на полигоне Фориш в Джизакской области республики. До конца недели 400 военнослужащих двух стран отработают поиск, блокирование и уничтожение условных террористических групп, обменяются опытом ведения специальных операций в горной местности.

Под звуки государственных гимнов российские и узбекистанские солдаты подняли флаги на плацу учебного центра Юго-западного особого военного округа. Церемония завершилась торжественным маршем участников учения.

Российский контингент представлен подразделениями горнострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцирована в Туве. Ранее ротная тактическая группа численностью 150 человек со штатным вооружением совершила 400-километровый марш своим ходом из Кызыла в Абакан. 2,5 тыс. км до Ташкента она преодолела по воздуху на самолетах ВКС России, подтвердив высокий уровень боеготовности и мобильности.

Боевые возможности горных стрелков усилены расчетами беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и минометов «Поднос». Солдаты и офицеры экипированы комплектами «Ратник», обеспечены радиостанциями шестого поколения «Азарт».

Полигон Фориш был построен в 2000 году в отрогах хребта Нуратау близ горы Хаятбаши на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. В 2005 году на его объектах прошли первые и единственные до сих пор совместные российско-узбекистанские учения.

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