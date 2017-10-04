04.10.2017 (11:19)

Кинологи ЗВО обучают собак минно-розыскной работе в составе саперных подразделений

Военные кинологи отдельного инженерного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного во Владимирской области, приступили к освоению передового опыта совместной работы специалистов инженерно-саперных подразделений и кинологов с минно-розыскными собаками.

Для обучения минно-розыскной деятельности военнослужащие-кинологи используют немецких, бельгийских, восточно-европейских овчарок и лабрадоров. После прохождения специальной подготовки кинологи обучат собак работе с неизвлекаемыми боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами – «игрушками», а также работе в условиях, приближенных к боевым.

К дрессуре также будут привлечены военнослужащие разведывательных подразделений, которые поделятся опытом работы в «горячих точках».

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