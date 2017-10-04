04.10.2017 (11:10)

В главную базу Северного флота из арктического похода вернулся отряд боевых кораблей

Большой противолодочный корабль «Североморск» вместе с большим десантным кораблём «Кондопога» и судами обеспечения прибыли сегодня утром в главную базу Северного флота – Североморск – после успешного выполнения задач похода по морям Северного Ледовитого океана.

Торжественная встреча экипажей и личного состава арктической бригады состоялась на территории соединения надводных кораблей. С прибытием домой воинов-североморцев поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что шестой по счёту поход в Арктику кораблей Северного флота стал самым масштабным по числу участников и объему выполненных задач.

Отряд под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева прошёл более 6000 морских миль до Новосибирских островов в море Лаптевых через акватории Баренцева и Карского морей, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки было задействовано сразу три больших десантных корабля «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и «Кондопога». Впервые состоялось десантирование тяжёлой техники на мыс Челюскин – самую северную точку Евразийского континента.

В десантных операциях отличились не только экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки. Важную роль сыграла гидрографическая группа, обеспечившая навигационную безопасность и проведение необходимых промеров глубин, чтобы корабли не сели на мель в незнакомых районах плавания.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота выполнили большую культурную программу. Корабли Северного флота были открыты для посещения населением в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. На их борту побывало более 10000 жителей Крайнего Севера. 160 таймырских школьников были приняты в ряды Юнармии.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота продлился 55 дней. Он начался 10 августа. В разное время в его состав входило до 8 кораблей и судов в том числе флагман - большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир», килекторное судно КИЛ-164 и гидрографическое судно «Сенеж».

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