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04.10.2017 (11:05)

В соединении дальней авиации ВКС началось летно-тактическое учение

В рамках проведения контрольных проверок в Вооруженных Силах РФ за 2017 год в соединении дальней авиации, базирующемся на Дальнем Востоке, началось летно-тактическое учение.

В нем задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78.

Учение проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе мероприятия экипажи отработают перелет на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.

Всего в учении задействовано более 20 единиц авиационной техники, а также 5 аэродромов и 2 полигона в различных субъектах Российской Федерации от Калужской области до Камчатки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС , Боевая подготовка
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