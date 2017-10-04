04.10.2017 (10:30)

Строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ ведутся в точном соответствии с графиком

Работы по строительству серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 ведутся в соответствии с графиком. Об этом сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников на прошедшем в Адмиралтействе рабочем совещании по вопросам хода выполнения Гособоронзаказа.

По его словам, на сегодняшний день готовность головной подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» на стапелях предприятия «Адмиралтейские верфи» соответствует временному графику ее строительства. Она находится в стадии формирования корпуса: проведены гидравлические испытания кормового блок-модуля и его внутренних цистерн; сформированы средний и носовой блок-модули, гидравлические испытания которых будут проведены в ближайшее время.

«На второй подводной лодке серии «Волхов» закончена обработка металла и формирование подсекций прочного корпуса, до конца года будут проведены гидравлические испытания кормового блок-модуля», – сказал контр-адмирал Владимир Тряпичников. По его информации, проработан ряд вопросов сервисного обслуживания подводных лодок проекта 636.3. Современная документальная база по сервисному обслуживанию подводных лодок этого проекта разработана 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта совместно с предприятием «Си-проект» с использованием 3D моделирования и интерактивных электронных технических руководств с учетом особенностей эксплуатации на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

Обе подводные лодки заложены 28 июля 2017 года на Санкт-Петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» в соответствии с Государственной кораблестроительной программой в интересах обновления неатомной составляющей Подводных сил Военно-Морского Флота. Планируется, что для Тихоокеанского флота будет построено 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

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